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L Conex, la agencia integral liderada por la modelo y emprendedora carabobeña Diana Lazo, ha presentado su nueva imagen corporativa en un evento exclusivo celebrado en la ciudad de Valencia.

Este relanzamiento marca un hito en la misión de L Conex de conectar marcas con sus clientes y ofrecer experiencias únicas que trascienden lo convencional.

Diana Lazo, CEO de L Conex, destacó que la agencia no solo ofrece servicios de promoción, sino que se enfoca en garantizar una experiencia completa y satisfactoria para los clientes. “Con L Conex, brindamos más que un servicio; ofrecemos la comodidad de asegurar una experiencia única en cada evento, respaldada por una logística integral”, afirmó Lazo.

Entre los servicios destacados de L Conex se encuentran: la presencia de marca en eventos corporativos, el lanzamiento de nuevos productos y el innovador servicio de imagen elite.

L Conex lanza nueva imagen

Este último va más allá de la simple representación, buscando exponer y resaltar las bondades de cada marca de manera efectiva y atractiva. Además, la agencia ofrece servicios especializados como catering corporativo, asegurando que cada detalle sea cuidado para maximizar la satisfacción del cliente.

Durante el evento de lanzamiento, Lazo también reveló el nuevo logo de la empresa, que refleja la evolución y el compromiso de L Conex con la excelencia en el servicio. La nueva identidad corporativa está diseñada para resonar con la visión de la agencia de ser un puente entre las marcas y sus audiencias.

Todos los servicios integrales de L Conex están disponibles a través de sus redes sociales en @lconex_, donde los interesados pueden obtener más información y seguir las novedades de la agencia

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