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La Cámara Gastronómica de Aragua es una organización que nació el 29 de marzo de este año. Durante este tiempo ha demostrado tener voluntad para llevar adelante su objetivo de transformar Aragua en un destino gastronómico nacional. Precisamente, para cumplir con ese objetivo se ha organizado la primera Feria de la Cachapa. El evento se realizará en asociación con la gobernación de Aragua y la Secretaría de Cultura.

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«Este evento será la primera feria de la cachapa en Aragua. Igualmente, será acompañada de la primera muestra del queso de mano aragüeño fabricado, producido y comercializado en toda la región centro-norte del país. La idea es preservar y difundir la tradición de la cachapa, de sus recetas y sus técnicas. Igualmente, queremos transmitir el valor histórico que tiene para las comunidades, impulsando el desarrollo económico local», dijo Caribay Belandria, presidenta de la Cámara Gastronómica de Aragua, en Fedecámaras radio.

El evento se realizará el próximo sábado 30 de agosto en el estacionamiento del Complejo Cultural Santos Michelena, en las inmediaciones de la Plaza Rotaria de Maracay. Además de nuestras cachapas y queso de mano, habrá música tradicional y charlas exponiendo el valor de este plato típico de la gastronomía nacional.

Durante la entrevista que Belandria concedió al programa «Informe Fedecámaras» con Richard Fortunato, también habló de la importancia de la educación para los pequeños emprendedores culinarios. «Nosotros creemos fielmente que la educación es uno de los brazos que sostiene el desarrollo económico. Por eso dictamos talleres para proveer de las herramientas necesarias a los empresarios que van surgiendo. La idea es que puedan proyectar sus propias marcas, desde el conocimiento técnico que se requiere para ello».

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