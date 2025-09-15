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La advertencia a Trinidad y Tobago y a Guyana la hizo el gobierno venezolano, si estos se prestan para un ataque contra Venezuela por parte del gobierno de Estados Unidos. Dijo el gobierno venezolano que recibirán una respuesta en legítima defensa.

«Recibirán una respuesta en legítima defensa», dijo el gobierno venezolano luego del ataque que sufriera una embarcación pesquera venezolana por parte de un barco norteamericano; ocurrida el sábado.

El ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López comentó que recibirán respuesta en su territorio si se llega a atacar al país. En la actualidad los buques estadounidenses se mantienen desplegados en aguas del Caribe, en una supuesta operación contra el narcotráfico.

«Yo les digo a estos Gobiernos, a quienes les enviaron redactado un comunicado desde Estados Unidos (…), que se han prestado para el juego. Si nos llegan a atacar desde su territorio, ustedes también recibirán una respuesta y eso en legítima defensa», dijo el ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino López.

La advertencia a Trinidad y Tobago y a Guyana que hizo Venezuela

«Un mensaje muy claro a los Gobiernos vasallos del Departamento de Guerra de Estados Unidos. El Gobierno de Trinidad y Tobago, el Gobierno de Guyana, tómenlo con calma. No se atrevan y no se les ocurra. Se están prestando para los planes perversos de una agresión contra el pueblo», manifestó Jorge Rodríguez.

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