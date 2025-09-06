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El Fiscal Tarek William Saab a Edmundo González, le advirtió al excandidato opositor que en caso que decida regresar al país enfrentaría la justicia. Recordó el titular del Ministerio Público que hay una orden de aprehensión en contra de González.

«Ahora con 80 años de edad dice que va a regresar a Venezuela. Bueno que regrese que aquí tiene una orden de aprehensión en su contra; entonces que regrese para que vea lo que le va a ocurrir», señaló Saab en una entrevista concedida al programa A Pulso de VTV.

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Indicó Saab que González es “un asesino serial”, esto por estar vinculado a una masacre de jesuitas junto a Leopoldo Castillo, por el caso ocurrido en El Salvador. Hace una décadas en América Central.

Fiscal Tarek William Saab a Edmundo González, asesino serial y candidato afiche

«Edmundo González Urrutia es un asesino serial. Está vinculado a la masacre de jesuítas, junto con Leopoldo Castillo, en El Salvador», afirmó el fiscal sin ahondar en detalles; en el programa transmitido el viernes. «Este sujeto, que era el candidato afiche, que le dieron una pela en todo el país. El presidente Maduro lo derrota y aparece entonces el 29 de julio (…) desde ese domingo hasta el viernes, porque ellos no solo cantaron fraude, sino que intentaron nuevamente repetir los enviones de guerra civil del 2014 y el 2017», precisó.

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