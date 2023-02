Compartir

Casto salió de un bar y se iba caminando en aquellos años setenta por la Calle Constitución cuando observó una bella mujer en la Plaza Bolívar. Se acercó poco a poco cuando la mujer lo saludó con unas buenas noches…

Le extrañó ver a la dama bien vestida parada en el lugar, con las manos juntas esperando a alguien… “Señor… por aquí pasan las camionetas que van al norte verdad”… Enseguida Casto contestó que sí. “Pero a esta hora no creo que pase autobús”.

¿Va para donde?… le dice la mujer… Casto dijo… “voy hacia la avenida Bolívar… venga conmigo aquí esto está solo”. La mujer seguía con las manos juntas caminando estaba con un vestido de noche; el pelo negro peinado y maquillada para esa noche.

“Va para una fiesta” le pregunta Casto… “estoy buscando a mi tía aquí en Valencia”, pero no la consigo. “Ahora por aquí no venden flores”…. Dice la mujer… “Flores a esta hora no creo señorita”, le dice Casto.

“En el lugar donde estoy es muy solo, y quiero encontrar a mi tía para llevarle un mensaje”, Casto cada vez se asustaba más por lo que le decía la mujer. “Yo vivo por los lados del cementerio sabe… más allá del Hospital”.

La bella mujer en la Plaza Bolívar

Pero cuando seguían caminando veía que la mujer agachaba más la cabeza la cual se le tapaba con el cabello negro. Al llegar a la avenida Cedeño la dama le dice… que lo iba a acompañar hasta allí. “Yo mejor me quedó aquí”. Casto se extrañó al dejarla allí.

Siguió caminando y unas cuadras más adelante observa a la misma mujer en la otra esquina… lo cual lo miraba fijamente… “esto no me está gustando” decía el hombre. Casto salió corriendo metiéndose por algunas calles de Los Colorados…

Pero volvía a ver a la mujer en cada esquina… hasta que llegó a la casa, abrió y se trancó en la misma. Unas horas después se asomó por la ventana hasta que no vio a nadie… Días después se enteró de la leyenda de la mujer bella que viste de negro…

