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La buena labor de uno de los actores de The Big Bang Theory sorprendió a Hollywood y al mundo artístico. Kunal Nayvar interpretó a Raj en la famosa serie y reveló lo que de vez en cuando hace.

Lo había mantenido en secreto, pero dio a conocer que es una labor que la hace con todo el corazón. El actor dijo que entra a GoFundMe por las noches y paga las facturas médicas de familias al azar.

«El dinero me ha dado una mayor libertad y el mayor regalo es la capacidad de retribuir, de cambiar la vida de las personas», dijo Nayyar. Quien tiene un patrimonio estimado de $45 millones tras ganar hasta $1 millón por episodio en el punto más alto de la serie.

La buena labor de uno de los actores de The Big Bang Theory

Además de las personas, el actor indicó que tiene junto a su esposa una organización para ayudar a los perros abandonados. Cosa que también hace en secreto por las mascotas para que tengan su alimento.

«Amamos a los perros», comentó. Pero su acto favorito sigue siendo el más secreto: «Lo que realmente me encanta hacer es entrar a GoFundMe por la noche y simplemente pagar las facturas médicas de familias al azar. Ese es mi deber de justiciero enmascarado.» Para él, el dinero «se siente como una gracia del universo», no como una carga.

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