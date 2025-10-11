Compartir

La canción a José Gregorio Hernández fue interpretada por Daniel Santos. El cantante boricua fue en vida fiel seguidor del “médico de los pobres” y es por ello que le compuso y cantó una canción.

Era 1957 y cuenta la historia que Santos en esos años había conocido la historia de Hernández como de los milagros que había hecho. Es por ello que no dudó en cantarle un tema pero el mismo fue revocado de las emisoras.

Cuentan los sabios de las “emisoras de amplitud modulada” que la canción sonó en varias emisoras sobre todo en horas de la mañana como de la noche. La misma tiene una duración de un minuto con 56 segundos.

La canción a José Gregorio Hernández que fue prohibida

La canción «San José Gregorio», era un bolero oracional del cantante Daniel Santos, fue prohibida en Venezuela en 1957 por la Iglesia Católica. Porque consideró que se estaba venerando a alguien que aún no era un santo oficial.

La censura afectó a las radios, pero la canción resurge con fuerza tras la beatificación de José Gregorio Hernández en 2020, reivindicando la devoción popular. De hecho, en este mes en el cual será canonizado sigue sonando.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas