Compartir

La candidatura de Manuel Rosales se mantiene y dijo estar a la orden de la oposición en una entrevista con el periodista Vladimir Villegas. El aspirante a la presidencia del país por Un Nuevo Tiempo destacó que la oposición debe ser responsable.

Comentó que su candidatura a la presidencia no es paralela, la calificó como algo circunstancial. Dijo que las mismas están en la mesa y destacó que se las pone “con un lacito” para que sean tomadas.

«Las tarjetas y la candidatura están con un lacito en la mesa, ojalá no llamen a la abstención. Pasa a ser su responsabilidad lo que pase», dijo Rosales. Aunque para muchos el actual gobernador del Zulia podría ser al final el candidato opositor tomando en cuenta que Corina Yoris y María Corina Machado no pueden optar por la candidatura general.

Resaltó en la entrevista que no le viene a quitar nada a nadie y que no quiere ser segundo en la propuesta electoral opositora. Hasta ahora hay muchas divisiones, como conversaciones secretas en el bando opositor.

La candidatura de Manuel Rosales

«Le vengo a decir a la Plataforma Unitaria que esto no es un problema de Manuel Rosales, yo no vine a quitar a nadie (…) Ya esta no es tarea mía. Yo no quiero ser candidato para ser segundo», afirmó.

Resaltó que se deben buscar canales para que las condiciones electorales sean limpias igual que el proceso. Y destacó que sigue al frente de la gobernación del estado Zulia.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: