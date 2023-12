Compartir

La Casa de las Piedras también conocida en la zona como la casa del diablo, no ha sido habitada desde 1968.

Situada en la avenida Libertador de Ciudad Bolívar, estado Bolívar y posee una leyenda muy perturbadora contada por muchos durante años.

Cuenta la leyenda que la casa esta construida sobre un cementerio de niños y de perros. Muchos testimonios de personas que oyen ladrar perros dentro de la dicha casa y escuchan voces de niños jugando o riendo, algo que te pondrá los pelos de punta.

Algunas personas dicen que antes se practicaba brujería o le rendían culto a Satán y su antiguo dueño era alguien misterioso que siempre usaba ropa fúnebre.

Por ello da mucho en que pensar de lo que podrían haber echo en esa misteriosa casa.

Casos de Casa de las Piedras

Una fiesta que se hizo en el 2010 por el Día de Brujas, unos chicos estaban celebrando.

De repente algunos salieron corriendo de manera histérica, dos se quedaron traumatizados de por vida después de lo que vieron y uno quedo casi completamente loco.

Dicen que vieron algo espeluznante pero nunca dijeron que fue exactamente, también en horas de la noche dicen que los bombillos siempre se apagan y prenden de repente

Hace unos años un conductor raramente se quedo varado justo cerca de la casa, el carro simplemente se apago por causas desconocidas.

Según escuchó ruidos de perros aullando dentro de la casa y que también llegaba un olor de pestilencia de la misma.

Expresó sentir una presencia extraña que le erizaba todo el cuerpo como si lo observaran y oyó algunas voces muy bajas, a penas pudo encender el carro arranco los mas rápido posible.

“Se me erizo la piel yo siempre he escuchado hablar de la leyenda, pero no llegue a creer en esa historia, hasta que me paso eso” esas fueron las palabras de el ciudadano Esteban Gonzales.

Sin duda la reputación de la casa del diablo se lo ha ganado muy bien su nombre.

