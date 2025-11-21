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Diciembre 2025 está aquí y no hay nada mejor que irse a la Colonia Tovar, y disfrutar de un día lleno de emociones. El pueblo alemán enmarcado en las montañas del estado Aragua se pone más bonito próximo a los días de Navidad.

Atracciones, paseos, excelente comida, chocolate, buen paisaje, buen clima, entre otros te esperan. Si quieres irte por La Victoria o si quieres irte por Caracas, por ambos lados puedes llegar a este maravilloso pueblo.

En diciembre sobran las atracciones y hay familias que arman su logística para pasar Navidad o Año Nuevo en esa maravillosa zona del país. La Colonia Tovar sigue siendo el atractivo turístico tradicional.

En cualquier temporada del año es buena, pero sin duda en Navidad es mucho mejor para visitarla. Si te quieres quedar dos o tres días, hay posadas donde la puedes pasar en grande, bien sea para pocas personas o para familias numerosas.

La Colonia Tovar te espera en diciembre 2025

De igual modo, hay atracciones en la plaza, como paseos, además si quieres comer hay sitios muy buenos donde puedes disfrutar de distintos platos. Como pizzas, helados, café y el tradicional chocolate.

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Así que no dudes en este diciembre de ir a disfrutar de La Colonia, como de sus paisajes entre otras atracciones que hay en este lugar. El cual es una referencia turística de Venezuela para el mundo.

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