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La plataforma de straming, Netflix reveló que la esperada cuarta temporada de Bridgerton se estrenará en dos partes: la primera llegará el 29 de enero de 2026 y la segunda el 26 de febrero del mismo año.

La nueva entrega promete una historia de amor digna de cuento de hadas, centrada en Benedict Bridgerton y una misteriosa dama enmascarada.

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En tal sentido, la trama de Bridgerton se inspira en el libro «Te doy mi corazón» de Julia Quinn, y sigue a Benedict Bridgerton (Luke Thompson) mientras se enamora de Sophie Beckett (Yerin Ha), una joven de origen noble que vive como sirvienta bajo el yugo de su madrastra.

Su encuentro de la cuarta temporada ambientado en un baile de máscaras marcará el inicio de una historia apasionante y llena de obstáculos sociales.

Bridgerton cuarta temporada

El teaser oficial de la cuarta temporada de Bridgeton muestra a Benedict y Sophie cruzándose en una majestuosa escalera durante el baile. Él lleva una máscara negra; ella, un vestido plateado y una máscara brillante. La tensión entre ambos es palpable desde el primer roce de manos.

La showrunner Jess Brownell adelantó que esta temporada mostrará un lado más profundo de Benedict, quien se verá sacudido por la inteligencia y determinación de Sophie.

Aunque la historia tiene tintes de “Cenicienta”, Sophie no es una damisela en apuros: es estratégica, fuerte y siempre va un paso adelante.

Luke Thompson, por su parte, describió la temporada como “una mezcla entre cuento de hadas y realidad”, donde el amor verdadero se encuentra en el punto medio entre ambos mundos.

Además de Thompson y Ha, regresan a la cuarta temporada de Bridgerton rostros conocidos como Nicola Coughlan (Penelope), Claudia Jessie (Eloise), Jonathan Bailey (Anthony) y Luke Newton (Colin). También se suman al elenco Katie Leung, Michelle Mao e Isabella Wei en papeles aún no revelados.

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