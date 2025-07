Compartir

A pesar de los años la disputa entre Carlos Villagrán y Roberto Gómez Bolaños parece que no terminará. A pesar que Gómez Bolaños falleció ahora es cuando hay tela que cortar luego del estreno de Chespirito Sin Querer Queriendo.

Una de las tantas disputas que hay es la del personaje de Quico que hacía Carlos Villagrán. Esta disputa pudiera encenderse si la familia de Gómez Bolaños, sobre todo sus hijos enfilan armas hacia Villagrán.

Quico, un personaje central de la vecindad sigue siendo uno de los más recordados. Muchas personas afirman que luego que Villagrán salió de la serie esta no fue la misma. A pesar de entrar otro personaje.

Villagrán dijo antes de salir del programa que el personaje de Quico era de la autoría de Gómez Bolaños. Pero luego de la salid dijo que el mismo lo había inventando el. Por el cual tuvo problemas legales con Gómez Bolaños.

“Todo gracias a Chespirito. Él escribe el programa, lo dirige, es dueño de todos los personajes, todo”, dijo Villagrán una vez. Luego dijo: “Me busqué mi ropa, busqué una gorrita, el traje de marinerito… gustó tanto que a la semana se repitió el sketch con otro libreto”, afirmó.

Carlos Villagrán y Roberto Gómez Bolaños

La respuesta de Roberto Gómez Bolaños fue sencilla en esos tiempos hace ya más de cuarenta años. Le dijo que si se quería ir que las puertas estaban abiertas.

“Yo le dije: ‘vete, y cuando quieras regresar, están abiertas las puertas’. Él me preguntó si podía seguir haciendo el personaje, pero después llegó a decirme que él era el creador del personaje. Y le dije: ‘ahí sí no… el creador soy yo’. Después me puso una demanda. La gané muy fácilmente”, afirmó.

«Yo dije: ‘No, que haga lo que quiera. Igual no me quita nada’. En aquel entonces así lo dejé… pero fue una traición”, aseguró. Gómez Bolaños. Mientras Villagrán afirmó que Chespirito había buscado un veto para el y por eso duró un año sin trabajar.

“Desde que me salí del programa he tenido una persecución incansable de él. En todos los países mandó cartas, giros, circulares para que nadie me contratara, porque el personaje era de él. Y yo duré un año sin trabajar”, declaró indignado

¿De quién es el personaje?

Hasta ahora y hace más de 40 años el problema se viene presentando por el personaje de Quico. Pero hasta ahora no se sabe de quién fue la autoría real.

