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La doble vida del jefe de policía de Johannesburgo es una de las historias más audaces del mundo criminal. En plena luz del día nadie se podía imaginar que el hombre que estaba encargado de luchar contra la delincuencia cometía robos.

André Stander (22 de noviembre de 1946 – 13 de febrero de 1984), entre los años 1977 y 1980 estaba trabajando de lleno en el departamento policial en Sudáfrica. Pero a su vez en horas de almuerzo aprovechaba para delinquir, asaltar bancos, empresas u oficinas.

Al regresar del robo, ya sabía lo que había ocurrido y decía que los criminales habían actuado de una manera, cuando era el mismo el que los ejecutaba. Los detectives se sorprendían de cómo sabía de los robos en la ciudad.

Este sabía hacer las investigaciones y de cómo se había hecho los delitos, por lo que muchos de sus compañeros le admiraban. Este investigaba los mismos robos que había cometido en la ciudad.

La doble vida del jefe de policía de Johannesburgo

Pero tanta sabiduría perfecta causó en los demás investigadores curiosidad hasta que fue atrapado cometiendo un robo. Stander utilizaba muchos trucos para no ser descubierto, el robo y la escapada de la oficina se habían convertido en uno de sus vicios.

El hampa como los mismos policías lo admiraban, pero fue descubierto y fue condenado. Pero en la prisión planeo su escape. El mismo fue perfecto y logró no solo salir a la calle, también salió de su país.

Otro misterio el cual no ha sido resuelto ya que muchos dicen que pudo utilizar una identidad falsa para irse. Este llegó a Florida, Estados Unidos, nuevamente empezó a delinquir y a planear robos, junto a otros sujetos de alta peligrosidad.

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Pero en 1984, un 13 de febrero… cuando estaba cometiendo un robo fue denunciado, las patrullas rodearon el lugar donde se encontraba. Muriendo de varios disparos en esa ciudad, mientras causaba asombro su historial delictivo.

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