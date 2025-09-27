Compartir

El municipio Naguanagua recibió la Certificación Nacional de la Ruta Turística, Cultural y Gastronómica La Entrada, otorgada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, y la ministra de Turismo, Leticia Gómez; a través de la Autoridad Única de Turismo en Carabobo, Elyezer Álvarez.

“Este reconocimiento fortalece nuestra identidad, impulsa el turismo y abre más oportunidades para el desarrollo económico y cultural de Naguanagua”, destacó la alcaldesa Elizabeth Niño.

También, mencionó que van a continuar trabajando para generar las mejores condiciones. “Seguimos cumpliendo con las políticas culturales de la mano de nuestro gobernador Rafael Lacava y nuestra primera combatiente Nancy de Lacava”, dijo.

La Entrada de Naguanagua como ruta turística

La ruta turística municipal, promueve la economía local y el bienestar de las comunidades, resaltando la belleza natural, cultural e histórica de Naguanagua.

Los destinos que podrán conocer las personas durante el recorrido son: Capilla de la Luz, una estructura religiosa con una hermosa historia de años de amor. La Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, cuenta con un espacio que permite a los turistas conectar con lo espiritual.

El monumento histórico de Atanasio Girardot, este espacio brinda la oportunidad de hacer ejercicios mientras suben hasta la estatua dedicada al prócer independentista Coronel Atanasio Girardot, además permite conocer parte de la participación de Naguanagua en las guerras de Independencia.

En cuanto a la gastronomía, hay una gran variedad. Los visitantes podrán disfrutar de los deliciosos tequeños de jojoto, una referencia en el municipio Naguanagua. También, conocerán el restaurante “El Sabor de la Cachapa Llanera”, un espacio que da la oportunidad de comer uno de los platos tradicionales de la comida venezolana.

De igual manera, está la Parada del Burro, un lugar de gastronomía diversa, con una historia genuina, sitio de descanso de burros en vías a mercados de distribución.

También, visitarán una galería artística y conocerán el camino de los artesanos, un espacio al aire libre, itinerante, donde se puede apreciar diversas obras realizadas por naguanagüeros y naguanagüenses.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: