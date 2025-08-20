Compartir

La entrada de Paraparal sigue cerrada tras el incendio en Los Guayos que ya arribará esta tarde a 24 horas. Las comisiones de bomberos se encuentran en el lugar trabajando aun en labores de refrescamiento.

Mientras que dicho acceso por la Carretera Nacional Los Guayos se mantiene cerrada, al igual que el paso vehicular y peatonal debido al incendio ocurrido el 19 de agosto; en la empresa química Provequim.

La entrada de Paraparal sigue cerrada

Los equipos de Bomberos y Protección Civil se encuentran en el lugar realizando labores de descontaminación ambiental, mientras el perímetro permanece acordonado por razones de seguridad.

Las autoridades locales están evaluando los daños y no descartan la implementación de nuevas medidas. Se espera un balance oficial en las próximas horas.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas