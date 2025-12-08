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La escalofriante predicción de Baba Vanga para2026 tiene que ver con los extraterrestres. Esta predicción está hecha desde los años 90 pero según los conocedores de la dama nacida en Bulgaria podría darse este año.

Ha sido una de las predicciones que más ha generado comentarios en los últimos días. Más por lo que dijo el sitio de tecnología de nombre, Space and Technology en su cuenta de X recientemente.

“Las predicciones de Baba Vanga sugieren que 2026 podría traer el primer contacto de la humanidad con extraterrestres. Predijo que una nave espacial masiva se acercaría a la Tierra, lo que facilitaría la comunicación con una civilización avanzada”, dijo la web Space and Technology en su cuenta de X.

Predicción de Baba Vanga para 2026

Lo dicho por Baba Vanga tiene mucha conexión con el llamado cometa interestelar 3I/Atlas el cual pasará por la tierra próximamente. El mismo ha generado debates ya que dicen que no es un cometa, más bien un mensaje de los extraterrestres.

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Hasta ahora destacan que es mera coincidencia y que es solo un cometa y que no trae ningún mensaje a la tierra. Pero por su parte los conocedores de estos profetas afirman que hay que esperar en torno al tema.

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