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Melissa Porras Domínguez conocida en Colombia como La estafadora del amor, fue condenada a 14 años de prisión. La joven de extraordinaria figura y belleza era un cóctel peligroso de maldad y sensualidad.

Durante dos años, desde 2023 a 2025 la muchacha se dedicó a crear perfiles falsos en las aplicaciones de citas como en redes sociales. El cambio de peinado, como las poses fotográficas le ayudaba a escapar de la justicia.

Nadie sospechaba que estaban saliendo con una mujer que solicitada por robar como por drogar a sus víctimas. El modus operandi de Melissa era el siguiente: presentarse en la aplicaciones de citas como una joven que buscaba un nuevo amor.

Luego venía la salida, le gusta los hombres adinerados y poderosos como maduros, de esa manera sería mejor para ella. Con su belleza y su sensual voz concretaba las citas románticas, las cuales se convertían en una pesadilla para los sujetos.

La estafadora del amor

Cuando salía con ellos esperaba el momento exacto primero para agregar algo en su bebida, estos quedaban inconscientes en las habitaciones mientras ejecutaba el robo. Muchos hombres colocaron la denuncia, mientras otros prefirieron callar, ya que eran casados y no querían hacer un escándalo mayor.

Por debajo, de todo eso las autoridades de Colombia buscaban a la mujer, todas las denuncias daban el mismo perfil. El atractivo físico, ligado con toques de inocencia y picardía, todo esto la hacía una mujer buscada por los hombres.

Joyas, relojes caros, en algunas ocasiones vehículos, como dinero en efectivo sustrajo la joven de los sujetos que salieron con ella. Melissa pasaba de ser una joven dulce y romántica a una persona de alta peligrosidad en la intimidad de las habitaciones.

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“Entre julio de 2023 y enero de 2025. En ese tiempo, la hoy condenada cometió al menos once hurtos con un valor estimado que supera los 400 millones de pesos”, dijo el medio Entérate en Línea. “Finalmente, las autoridades lograron ubicarla, capturarla y presentar ante un juez las pruebas que confirmaron su responsabilidad. Porras aceptó los cargos de hurto calificado y agravado, así como hurto mediante medios informáticos, lo que llevó a la sentencia definitiva de 14 años de prisión”.

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