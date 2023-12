La estatua de Shakira se roba el show en Barranquilla, la obra es catalogada como una de las más vistosas en la costa colombiana. Está hecha de bronce y mide cerca de seis metros y medio de altura.

En el Gran Malecón de Barranquilla se develó esta obra la cual ya tiene muchas visitas de los turistas. Aprovechando diciembre se inauguró la misma con la presencia de familiares de la intérprete de “Pies Descalzos”.

A pesar de que la cantante y compositora no ha podido ir, sus padres estuvieron presentes viendo la obra. La cual ha sido una de las más fotografiadas y presentada también en vídeos en las últimas horas.

The new sculpture of Shakira, created by Yino Márquez, has been unveiled in Barranquilla today! 🇨🇴pic.twitter.com/EKejIMaReW

