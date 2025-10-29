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La extraña desaparición de Amy Lynn Bradley en un Crucero por el Caribe

By Danny Valdiviezo
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desaparición de Amy Lynn Bradley

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Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
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Amy Lynn Bradley, una ciudadana estadounidense, desapareció el 24 de marzo de 1998 a los 23 años de un crucero por el Caribe llamado Rhapsody of the Seas. Aunque su familia y las autoridades la buscaron incansablemente, no hay rastro de lo que le sucedió.

Hubo reportes de posibles avistamientos en Curazao después de su desaparición, lo que ha alimentado la especulación, pero su paradero sigue siendo desconocido. Y no hay una pista clara de donde esté.

Cronología de la desaparición de Amy Lynn Bradley

21 de marzo de 1998: El crucero parte de San Juan, Puerto Rico, con destino a Aruba.

24 de marzo de 1998: Amy desaparece en algún momento de la madrugada, mientras el barco navega en aguas internacionales entre Aruba y Curazao.

Durante la búsqueda: Su cepillo de dientes, cigarrillos y otros objetos personales fueron encontrados en su camarote, lo que sugirió que no se había preparado para una partida.

Pistas y especulaciones

Avistamientos: En 1998, turistas afirmaron haber visto a una mujer que se parecía a Amy en una playa de Curazao. Al año siguiente, un miembro de la Marina de los Estados Unidos aseguró que una mujer en un burdel se le acercó diciendo que era Bradley y que necesitaba ayuda.

Teorías: El caso ha dado lugar a varias teorías, incluida la posibilidad de secuestro y trata de personas.

Investigaciones y la familia

Búsqueda infructuosa: A pesar de los esfuerzos de las autoridades, Amy nunca fue encontrada y nunca se encontró su cuerpo.

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Lucha familiar: Su familia, en particular su madre, ha pasado décadas buscando respuestas y luchando para que el caso no sea olvidado. El caso ha sido objeto de documentales y series de crímenes reales.

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