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La extraña desaparición de la actriz y modelo Tammy Lynn Leppert sigue siendo un verdadero misterio. Desde aquel 6 de julio de 1983 no se supo más de ella, marcó pauta sin saberlo pero ni su misma familia sabe que ocurrió con ella.

Tammy marcó la línea de la rubia norteamericana que salía en las películas. Su cabello amarillo, su sonrisa perlada y su figura de reina la hicieron una heredera de la belleza. Con apenas 18 años tenía un futuro por delante pero su desaparición no dejó pistas.

Sigue estando presente el caso, el cual se encuentra abierto, ya que nadie sabe que pudo ocurrir con ella. Tammy desapareció el 6 de julio de 1983 en Cocoa Beach, Florida, a los 18 años.

Se hablaba de las películas que hubiese protagonizado, ya que era una joven hermosa y no tendría problemas en lograr los papeles en esos tiempos. Pero realmente no se supo que pudo ocurrir.

Desaparición de la actriz y modelo Tammy Lynn Leppert

Había tenido papeles menores en películas como Scarface y era conocida por su carrera como reina de belleza. Poco antes de desaparecer, sus familiares notaron un cambio repentino en su comportamiento, marcado por paranoia y temor.

Fue vista por última vez tras discutir con un amigo, quien afirmó haberla dejado en un estacionamiento. Su caso sigue sin resolverse hasta el día de hoy. El amigo incluso fue el primer sorprendido hace ya varias décadas con la desaparición.

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La familia nunca tuvo una pista, de que pudo ocurrir, unos algunos hablan que la vieron nerviosa una noche antes de desaparecer. Era como si algo la incomodara o si sabía que alguien le quería hacer daño.

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