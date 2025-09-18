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Sigue siendo extraña la desaparición del doctor y psicólogo mexicano en 1994, han pasado ya más de 30 años y no se sabe en sí que ocurrió con Jacobo Grinberg. Desde diciembre de ese año que estaba cumpliendo 48 años desapareció.

El cadáver de Jacobo no fue encontrado, no dejó pistas y desde entonces hay varios enigmas que no se han resuelto. Estaba en plenitud de vida, pero en ese tiempo las investigaciones que hacia estaban asombrando al mundo.

Grinberg era psicólogo, creó además el laboratorio de Psicofisiologia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero siempre quiso comprender la relación que hay entre la ciencia y la conciencia.

Exploró nuevas meditaciones, como nuevas teorías orientales además del conocimiento ancestral que tienen los chamanes mexicanos. Como fue uno de los que exploró la telepatía y lo que era un nuevo concepto de la ciencia.

La extraña desaparición del científico mexicano en 1994

Es por ello que despertaba muchas sospechas, era una persona buscada luego de años de estudio y apenas estaba cumpliendo 48 años. Decían que estaba adelantado para su tiempo y que era una persona visionaria.

Salió ese día del laboratorio, rumbo a su casa donde le tenían una celebración, pero Jacobo nunca llegó donde era esperado. Su familia lo esperaba pero desde ese día los enigmas aparecieron.

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Dicen que lo llevaron a otro país para hacer investigaciones secretas, además de que era una persona que sabía jugar con lo imposible. Otros afirman que fue secuestrado en el tiempo y nunca volvió.

Pero sigue siendo muy extraño que el cadáver de Jacobo no apareció, nadie sabe si murió o está vivo. Jacobo Grinberg no solo desapareció… se transformó en una de las mayores incógnitas de la ciencia moderna.

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