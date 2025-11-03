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Mucho se ha hablado de la extraña sombra en la avenida Bolívar de Maracay, al frente de una conocida torre en la ciudad jardín. Desde hace años se ha hablado sobre sombras que hay en el lugar.

En ese sitio hay muchas historias urbanas, de personas que dicen que han visto sombras moverse por la calle, a altas horas de la madrugada. En el punto de la avenida hace años había un local nocturno.

Se ha hablado de sombras las cuales desaparecen más adelante, durante el día la torre tiene mucho movimiento. Pero en la noche cuentan los vigilantes de la misma que se ven cosas extrañas. Sombras, se escuchan gritos y hasta se escuchan pasos.

La extraña sombra en la avenida Bolívar de Maracay

Muchas personas que cuentan leyendas indican que es uno de los puntos donde la gente ha visto sombras. Como personas que luego se esfuman más adelante, mientras hay otros que dicen que todo son cuentos de la gente.

Tanto en la avenida Bolívar como en la avenida Miranda que está cercana a esta famosa torre han visto sombras que deambulan por la zona. Incluso hace años había una salsoteca muy famosa en la avenida Miranda donde también se hablaron de estas historias.

Una funeraria

Mientras otros indican que han visto una sombra cercana a la avenida Bolívar y a la plaza como de la funeraria que está por el lugar, en la avenida Bermúdez. Recordemos que Venezuela es una tierra de leyendas urbanas, las cuales siguen causando gran curiosidad en la población.

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