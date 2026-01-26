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La felicitación de David Concepción a Yadier Molina por el ser el Mánager del Año se hizo viral en las últimas horas. El infielder aragüeño quien brillara con los Rojos de Cincinnati tuvo palabras de elogio para el estratega boricua.

Concepción uno de los expeloteros venezolanos más queridos en nuestro país dijo que Molina tomó un equipo al borde de la eliminación y lo llevó a la clasificación. Los usuarios en redes sociales tuvieron palabras al recordado campocorto.

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La felicitación de David Concepción a Yadier Molina

El conocido “Rey David”, quien utilizara el número 13 ha seguido muy de cerca esta temporada la cual se está jugando en su honor. Como es conocido el mánager Molina hizo milagros con el equipo turco.

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Primero al llevarlo a la clasificación y luego con las remontadas épicas que tuvo con el equipo en el Round Robin. Ya para mañana Magallanes se mide a Caribes en la Gran Final de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

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