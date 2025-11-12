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La foto de Sean Diddy Combs en prisión se hizo viral por este motivo

By Redacción Carabobo
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La foto de Sean Diddy Combs en prisión
Foto: CBS News.

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Redacción Carabobo
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La foto de Sean Diddy Combs en prisión se hizo viral en las últimas horas. La imagen es de la ficha del detenido y fue dada a conocer por CBS News. La misma se hizo viral en las redes sociales.

Diddy el cual estaba acostumbrado a los lujos muestra ahora una barba con canas al igual que su cabello. La imagen fue tomada cuando entró al Correccional Federal de Fort Dix en el mes pasado.

Ahora vemos a un Sean desaliñado, descuidado y sin sus acostumbrados tratamientos de limpieza e hidratación de la piel y el cutis. De hecho, muestra una apariencia completamente diferente a la que mostraba el artista cuando estaba en libertad.

La foto de Sean Diddy y su nuevo cargo

Al llegar a la prisión fue asignado a su nuevo trabajo, el artista estará ahora como asistente del capellán de la prisión. Es un puesto codiciado con asignación laboral, la cual está asignado a una oficina con aire acondicionado.

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Su nombre salió a relucir en un programa interno que hay en prisión para tratar la adicción a las drogas. Lo que le permite estar ocupado en la mañana como en la tarde y parte de la noche.

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