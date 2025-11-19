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La fuerte caída que tuvo la representante de Jamaica en el Miss Universo (VIDEO)

By Redacción Noticias24Carabobo
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Jamaica en el Miss Universo (VIDEO)

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Redacción Noticias24Carabobo
Redacción Noticias24Carabobo
IOTA Latino
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La representante de Jamaica en el Miss Universo hoy sufrió una dura caída del escenario en la competencia preliminar de traje de noche. La modelo venía caminando pero al parecer no piso donde era y cayó de una altura considerable.

Enseguida hombres vestido de etiqueta salieron a auxiliar a la miss cuyo nombre es Gabrielle Henry, de profesión doctora. La caída sufrida por Henry dio que hablar y hasta ahora se espera por noticias de  su estado de salud.

 

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Jamaica en el Miss Universo

En este concurso ha pasado de todo, el mismo será el 21 de este mes y muchas misses esperan la gran noche del evento.

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