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La gaita que más ha sonado en 2025 es El Ferry, desde que arrancó esta temporada gaitera es la que más se ha escuchado. Y nos dijeron los amigos locutores que es una de las más pedidas en los programas que hay en Valencia.

Estamos hablando de El Ferry, esta gaita habla de lo que es la historia de antes que se construyera el puente de Maracaibo. La misma es de los Gaiteros de Pillopo y es del año 1986 y narra dicha historia.

Es una de las más alegres y una de las que la gente ha pedido ahora luego de décadas. La misma es pegajosa y sin duda suena a esa temporada de Navidad que tanto gusta a los venezolanos.

La gaita que más ha sonado en 2025

La historia de la gaita zuliana «El Ferry» narra la vida en Maracaibo antes de la construcción del puente sobre el lago de Maracaibo, detallando cómo los zulianos utilizaban un ferry para cruzar el lago.

La pieza fue escrita por Rafael Sánchez y se popularizó gracias a la agrupación Gaiteros de Pillopo. Origen y temática: La canción describe cómo era el transporte público en el lago antes de que se construyera el puente.

La experiencia del ferry: Menciona el trayecto nocturno y diurno en el ferry, con un relato lírico sobre la experiencia de los pasajeros. Compositor: Rafael Sánchez es el compositor de esta conocida gaita. Popularidad: Se hizo muy popular con la interpretación de los Gaiteros de Pillopo.

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