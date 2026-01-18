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La hija de Rubby Pérez sigue siendo noticia, Zulinka Pérez dio detalles de las relaciones familiares las cuales al parecer no están en su mejor momento. En una entrevista en el programa “Versión Original” en Santo Domingo, habló de la realidad familiar luego de la muerte de Rubby.

Recordemos que Zulinka estaba junto a su padre cuando cayó el techo de la discoteca Jet Set en abril de 2025. Desde allí ha sido una de las caras más visibles de la familia Pérez, pero dijo que en la actualidad no tiene comunicación con sus medios hermanos.

Rubby tuvo hijos fuera del matrimonio y ella dijo no hablarles luego de la muerte del cantante. De igual modo, ha pasado con sus tíos, los hermanos del apreciado merenguero quisqueyano, con los cuales tampoco mantiene comunicación.

Los hermanos de Rubby también son figuras del entorno musical en República Dominicana. Resaltó la también cantante que las relaciones se han fracturado en la familia luego de abril del año pasado. Y ella prefiere seguir adelante con sus proyectos.

Hija de Rubby Pérez dijo estar distanciada de sus tíos y hermanos

“Yo no tengo comunicación con ninguno, no la hay. Soy sincera, soy como mi papá. Por eso he caído tan mal, simplemente porque soy transparente. Esta soy yo; si me quieren consumir, chévere, y si no, también lo respeto”, dijo la cantante.

Resaltó Zulinka que sus tíos se ha mantenido lineales y no se han acercado a ella. Decisión que ella optó por hacer lo mismo y de esta manera preservar el respeto como la tranquilidad. Dijo que no hay semillas de rencor en su vida.

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La cantante recordó quien fue Rubby Pérez en su vida, el cual lo describió como un arquitecto de su formación humana. Rubby sigue siendo uno de los cantantes más recordados en varios países por sus canciones de merengue.

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