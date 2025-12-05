Compartir

La historia de Cliver Huamán Pol Deportes se puede resumir en unos días que ha tenido un carrusel de emociones que no imaginó vivir. El muchacho de 15 años vive en una zona en la misma capital peruana.

Huamán quería narrar un juego, hacerlo como los grandes, con una preparación hecha a mano prácticamente tenía hasta su propio estilo de narrar. Y pudiera ser ahora un precursor de tener narradores menores en los medios.

Cliver todo lo tenía hecho a mano, un micrófono que había hecho con cartón, un celular prestado. Además de un trípode hecho con unos tubos que tenía, todo eso acompañado de la pasión de la gente de donde vive. Su hermano quien ha sido el que lo ha ayudado en todo.

Vive en un cerro apartado en Lima que para bajar hasta el estadio tienes que pasar unas horas para llegar hasta allá. Cliver sufrió en su primer intento, fue al estadio y un guardia de seguridad lo sacó de las afueras del mismo, el solamente quería entrar y entrevistar o narrar.

Dicho guardia de seguridad, actuó de forma arbitraria pero esto no lo amilanó, si no podía hacerlo desde el estadio podría hacerlo desde la montaña. Allí con un traje prestado se hizo viral ante el mundo.

La historia de Cliver Huamán Pol Deportes

Fue cuando se devolvió otra vez a su cerro, donde tenía una panorámica del estadio. Y fue cuando comenzaron a grabarlo, las redes sociales se encargaron de lo demás… darlo a conocer en el continente.

Y hasta el mundo ya que todos los países han aplaudido lo que hizo. Vive en condiciones humildes, pero ahora tiene todo un sueño por delante que cumplir. Tiene 15 años y quiere ser periodista y narrador profesional.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas