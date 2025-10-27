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La historia de John Wayne Gacy a pesar del tiempo sigue siendo una de las más estudiadas e impactantes. No se sabe que desencadenó en aquel hombre toda esa conducta contra los jóvenes.

Era para muchos un vecino ejemplar, pero nadie imaginó lo que escondía en su sótano en su casa en Illinois. Tuvo una infancia traumada bajo la tutela de un padre alcohólico, el cual no le brindó el cariño y la atención suficiente.

Nació un 17 de marzo de 1942, la primera parte de su vida estuvo señalado de su mala conducta. La cual pareció enmendar, de hecho se casó tuvo dos hijos. Llegó a tener un buen puesto en una empresa.

Se había entregado a las buenas labores, pero en su casa no todo estaba bien, no dormía con su esposa y esta decidió dejarlo por la falta de atención. Fue cuando la conducta de John empezó a cambiar.

La historia de John Wayne Gacy

Las personas apreciaban a John, hacía parrilladas con sus vecinos y se vestía de payaso para alegrar a los pequeños de la cuadra. Pero poco a poco invitaba a jóvenes a beber a su sótano. Pero fue cuando estos denunciaron torturas en ese lugar.

La policía no creía que era cierto, pero las denuncias del “payaso de la cuadra” comenzaron a conocerse. Los malos olores salían de los espacios de la casa de John pero nadie imaginó que era por los cadáveres. Este fue detenido y en el juzgado confesó que había asesinado a 33 jóvenes.

26 de ellos estaban enterrados en los jardines de su casa, las personas se sorprendían de todo lo que había hecho. Era el año 1978 y los crímenes escandalizaron a la tranquilidad que había en las zonas apartadas de Illinois.

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En el año 1994, el 10 de mayo, recibió la inyección letal, incluso su cerebro fue estudiado, pero no encontraron nada anormal. Su historia ha inspirado películas de terror en las últimas décadas.

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