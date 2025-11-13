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La historia de la Virgen del Socorro de Valencia (Venezuela) se centra en su imagen, considerada la más antigua del país, que originalmente era la de una Virgen Dolorosa. A pesar de la imagen, se conservó el nombre de «Virgen del Socorro» debido a una confusión logística.

Es patrona de Valencia y de Carabobo, y fue la primera imagen mariana en ser coronada canónicamente en Venezuela, en 1910. Su festividad se celebra el 13 de noviembre. Cuenta la historia que venían dos imágenes desde España.

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La Virgen del Socorro original por error fue enviada a Lima Perú, mientras la imagen de La Dolorosa que iba a Perú, quedó en Valencia. Pero luego de varios siglos los valencianos no quisieron un cambio y la imagen de la Dolorosa quedó en Valencia.

La historia de la Virgen del Socorro

Origen y características, La imagen es de origen español y podría datar del siglo XV, aunque su origen exacto es incierto. Contrario a su nombre, la imagen no es del «Socorro» sino de la Virgen Dolorosa.

La devoción por esta imagen se estableció en Valencia sin una aparición específica, sino a través de los fieles que se aferraron a ella. Es la primera imagen de candelero de la que se tiene constancia, lo que permite usarle un ajuar textil.

Reconocimientos

En 1910, el Papa Pío X le otorgó la coronación canónica, siendo la primera imagen de Venezuela en recibirla.

El 13 de noviembre de 1910 se celebró el centenario de la coronación, evento que se mantiene hasta el día de hoy.

Culto y festividad

Es patrona de la ciudad de Valencia y del estado de Carabobo.

Su culto se centra en la Catedral de Valencia, que fue nombrada Basílica Menor de Nuestra Señora del Socorro en su honor.

La festividad principal se celebra el 13 de noviembre, con procesiones y actos de devoción.

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