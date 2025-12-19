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Las profecías de 2026 desde hace varios días están copando la escena, como es costumbre cada vez que viene un año nuevo llueven las predicciones. En su mayoría estas fueron escritas por Notradamus, o las que dijo Baba Vanga y Mhoni Vidente.

Año de la economía, las predicciones apuntan a ser un año de economía ya que muchas personas comenzarán emprender. Los mejores meses parecen ser entre febrero y marzo donde muchas personas tendrán un negocio aparte.

Lluvias y sequías, las lluvias como las sequías serán protagonistas en el año 2026. Se espera mucho calor en el nuevo año específicamente en los meses de marzo como en abril en todo el mundo.

Las profecías de 2026

La Inteligencia Artificial, esta pasará de la teoría a la práctica y es donde muchas personas se quedarán asombradas ya que todo podría ser como lo han visto en las películas. Se verá la IA desarrollada en todos los países del mundo.

Los conflictos, las guerras, batallas, problemas estarán a la orden del día. Donald Trump podría seguir con amenazas a varios países. En el nuevo año sobre todo en el primer trimestre del año 2026.

Cuidado con la Supergripe, ya Mhoni Vidente ha alertado sobre una nueva pandemia en el mundo. Y la gripe Variante K ya ha llegado a varios países, los tarotistas apuntan que no habrá pandemia, pero hay que cuidarse.

Más para el nuevo año

Más cuido al cuerpo, las personas que se cuida, que son practicantes y formadores de la buena salud tendrán su protagonismo en el año 2026. Como más personas conocedoras de la salud con tips para seguir una buena vida.

La paz en el mundo, habrá cruzadas en varios países buscando la paz en el planeta. Eso se verá mucho más en el año entrante 2025. Pero a su vez muchos conflictos se van a ir sumando. Pero se descarta una probable guerra mundial.

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