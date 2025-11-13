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La leyenda de la guitarra de Robert Johnson afirma que él dio su alma a cambio de aprender a tocar la misma. Fue una noche donde el se encontró con un ser que le enseñó en poco tiempo todo lo que supo hacer con su guitarra.

Fue cuando supuestamente se encontró con un extraño ser en un cruce de caminos. Donde ese hombre solamente habló con el y le afinó la guitarra. Esta historia se originó a partir de su mejora repentina y sobrenatural como guitarrista.

Y la naturaleza inquietante de su música. Su habilidad excepcional, descrita por Keith Richards como si fuera «una orquesta por sí solo», es lo que alimentó este mito. El decía que si, pero poco hablaba del tema.

El pacto: La leyenda popular dice que Johnson entregó su guitarra en un cruce de caminos por la noche, y un ser infernal la afinó y se la devolvió. Otorgándole un talento musical sin precedentes a cambio de su alma.

La leyenda de la guitarra de Robert Johnson

La realidad musical: La increíble habilidad de Johnson era real, y su técnica influyó enormemente en músicos posteriores. Utilizaba su guitarra como si fuera una segunda voz, creando un sonido completo y rico que asombró a otros músicos.

Desde esa noche la fama le llovió a montón a Robert, el cual cantaba lo que quería. Solo que para grabar, lo hacía de cara a un rincón donde comenzaba a tocar. Dicen que sus ojos se volvían fuego…

Pero dicen que no… que todo aquello fue un mito que el mismo inventó para poder hacerse famoso. Cuentan que si aprendió a tocar la guitarra y a poder manejarla como si fuera parte de si mismo.

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