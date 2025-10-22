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La luz titilaba fuertemente, el ascensor estaba encendido a las 2:13 de la madrugada, Asdrúbal se sorprendía del ruido que hacía al subir y bajar. “No te sorprendas ese ascensor es loco se prende a esa hora como si de los otros pisos lo llaman”, le dijo su compadre Radamés, cuando empezó a trabajar en el consorcio.

Asdrúbal sentado en el lobby veía como el ascensor rompía el silencio de la madrugada subiendo. Era como si de verdad alguien lo estaba llamando, de arriba escuchaba como este llegaba y se detenía unos minutos.

Ya los demás muchachos de vigilancia le habían dicho al nuevo centinela que tuviera cuidado porque se escuchaban cosas extrañas en el ascensor como en otras áreas de la torre. Va al baño, se echa agua en la cara y escucha unos murmullos en el pasillo.

Ve su reloj y era ya las 2:35 minutos de la madrugada, le habían dicho que no había nadie en la torre. Pero juraba haber escuchado a personas hablando, pisadas y hasta otros que caminaban apurado, pero al asomarse no había nada.

La leyenda del ascensor encendido

De igual modo, respiró, encendió la linterna y alumbró a los pasillos que estaban a oscuras, no quiso prender la luz y no había nada. Se dejó del miedo y subió al ascensor y llegó al piso 10, sin novedad alguna.

Pero en un momento escuchó como si alguien caminara por el pasillo del piso diez, pero se sorprendió nuevamente no había nada. En uno de los consultorios médicos que había escuchaba el fuerte teclear en una computadora.

Respiró profundo, tragó grueso pero al asomarse a la puerta de vidrio del consultorio de un conocido doctor no había nada. “Que cosas extrañas suceden en esta torre”, dijo Asdrúbal quien aprovechó de alumbrar un poco las escaleras de emergencia.

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Al terminar la guardia, Asdrúbal se sorprendió cuando su compadre Radamés le dijo… ¿escuchaste muchos ruidos?, “en esta torre suceden unas cosas bien extrañas”. Asdrúbal preguntó… ¿pero que será eso?… mientras su compadre le contestó… “mejor no saberlo”…

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