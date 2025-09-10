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El hombre del faro en la Autopista Regional del Centro es una de las leyendas que pocos conocen. El legendario abuelo viste de blanco y curiosamente tiene un farol en la mano, comentan camioneros como autobuseros que el hombre ha sido visto en los tramos de Mariara en la ARC.

Antes de llegar al Viaducto La Cabrera más que todo en sentido hacia Caracas y que este al parecer da un aviso de prudencia a los conductores. Avisa de un peligro en la vía y hace que la persona se sorprenda y se despierte.

A lo largo de la autopista más importante del centro del país hay muchas historias en sus tres tramos. Tanto en Miranda, Aragua como en Carabobo, muchas de estas leyendas famosas desde hace décadas.

Muchos de los conductores indican que antes en la ARC se veían en horas de la madrugada, ganado o algunos caballos. Es por ello que al hombre lo veían dando una señal de alerta, resaltan que el mismo después desaparecía.

Raúl Rodríguez dijo que una vez sintió que se estaba quedando dormido, y fue cuando vio al anciano con una curiosa lámpara en la mano en las cercanías de puente Covenal. Esto hizo que se despertara, más adelante había un caballo suelto en horas de la madrugada.

El hombre del faro en la Autopista Regional del Centro

De igual modo, los autobuseros que cruzan en horas de la madrugada el centro del país cuentan que han visto un hombre en los puentes de Carabobo. Este parece dar el alerta para que los conductores estén pendientes.

Resaltan que siempre puede haber algo en la vía, un volcamiento, sientes que te estas quedando dormido y este sale como para dar ese aviso. El sujeto ha sido visto también antes de llegar al túnel.

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Pero como toda leyenda hay personas que creen en estas y para otros solo son cosas para llamar la atención y se maneje con cuidado. Pero esta leyenda se suma a una de las tantas que hay en los tramos de Carabobo y Aragua.

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