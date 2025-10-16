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La leyenda urbana de apariciones en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán en Bogotá son muy conocidas en la capital neogranadina. El mismo fue inaugurado en el año 1938 como uno de los más modernos.

Cabe destacar que este se encuentra en pie, elegante e imponente, pero se ha hecho famoso precisamente por las leyendas que cuentan de sus pasillos. Como los asientos y otros rincones del recinto. Empezando por algo que fue utilizado como una morgue momentánea.

Diez años después de su inauguración en el llamado Bogotazo, cuando precisamente es asesinado Jorge Eliécer Gaitán y hay disturbios fuertes en la capital; el teatro fue utilizado como una morgue improvisada.

Precisamente en el año 1973 deciden cambiarle el nombre de Teatro Colombia a Teatro Gaitán o Jorge Eliécer Gaitán. Desde allí empezaron a decirse sobre las leyendas que salen en ese lugar ubicado en Bogotá.

Apariciones en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán

Indican que hay personas que han visto en sus pasillos en horas de la noche, a celajes rápidos, como han escuchado lamentos de personas. Murmullos en el lugar o pasos raudos como si salieran a buscar algo.

Resaltan que se escuchan pasos, movimientos de objetos, sensación de presencias y ruidos extraños. Algunos indican que es como si alguien rápidamente mueve algo de lugar, y se escuchan personas hablando.

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Pero cuando las personas o los vigilantes llegan al lugar no observan nada anormal. Resaltan que es algo bien extraño, en este teatro bogotano. Comentan que sienten corrientes de aire frío precisamente cuando todo está cerrado.

“Se dice que una figura alta aparece en fotos y que un fantasma llamado «Tomás» deambula por los pasillos, dejando sensaciones de frío y golpes en puertas”; comentan personas que han trabajado en el lugar.

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