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Alfonso tenía su edificio pero necesitaba una nueva central telefónica, el mismo salió y vio una a muy buen precio, casi regalada y decidió comprarla. El vendedor callejero le dijo que estaba nueva y a buen precio.

Llegó y la instaló, no sin antes dejarle por escrito a los vigilantes que en horas de la noche y el día tenían que estar pendientes de atender las llamadas. Como transferirlas, los vigilantes apenas unas semanas notaban algo extraño con el aparato telefónico.

La misma luego de la medianoche o bien entrada la madrugada esta sonaba con llamadas internas. Los centinelas se sorprendían ya que estaban llamando desde el mismo edificio. Escuchaban como si alguien llamaba, estos atendían y solo escuchaban la respiración de alguien.

Los momentos escalofriantes llamadas se estaban multiplicando… “Don Alfonso esa central está extraña, se escuchan llamadas internas. Es como si en las oficinas estuviesen personas”; dijo uno de los sujetos encargados de cuidar el edificio.

La central telefónica

Uno de los vigilantes decidió desconectar la misma, pero él y su compañero de guardia se les heló la sangre cuando la misma repicaba. ¡Pero si está desconectada!, dijo uno de los vigilantes esa noche.

Alfonso no quiso cambiarla, “esos son cosas de ustedes, adáptense a la central que eso es lo que hay”. Los vigilantes escuchaban murmullos, y hasta conversaciones. Alfonso decidió esa noche el mismo hacer la guardia. Y se sorprendió cuando vivió en carne propia lo que le decían los sujetos de la seguridad.

Decidió cambiarla, comprar otra, pero la misma aun guardada –cuentan los vigilantes- esta de vez en cuando sonaba. Alfonso decidió dejarla abandonada en una calle, hasta que vio que alguien se la llevó.

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Desde esa noche los vigilantes dicen que todo volvió a la normalidad, ya que desde que esa central había llegado llegaron cosas extrañas. Los bombillos se quemaban sin razón, había botes de agua en los baños.

O escuchaban como si alguien caminaba rápidamente en los pasillos del edificio. Desde ese día Alfonso decidió de comprar cosas baratas…

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