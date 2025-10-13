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La leyenda urbana de la Niña de la Avenida Aragua en Maracay

By Danny Valdiviezo
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La leyenda urbana de la Niña de la Avenida Aragua en

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Danny Valdiviezo
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La leyenda urbana de la Niña de la Avenida Aragua en Maracay es una de las leyendas poco conocidas en la icónica “ciudad jardín”. Hay personas que dicen que la han visto en avanzadas horas de la noche.

Entre las avenidas Maracay, conocida también como Los Aviadores, además del parque Metropolitano y el Cuerpo de Bomberos de Aragua. La pequeña viste una ropa antigua además de llevar en la mano su inseparable muñeca.

Aun cuando no estaba terminada la avenida veían a la niña caminando por el lugar. Lo que dejaba consternados a los conductores, en su mayoría taxistas tuvieron la oportunidad de verla.

La leyenda urbana de la Niña de la Avenida Aragua en Maracay

Cuenta la historia que hace décadas en el siglo pasado hubo en el lugar una hacienda, conocida como hacienda Las Glorietas. Donde precisamente una menor de edad murió en el lugar luego de ser embestida por un caballo.

Esta era supuestamente muy traviesa y se aparecía de la nada en parte de las caballerizas. Pero una vez un caballo salvaje, salió en su andar desbocado y no vio a la niña y se la llevó por delante.

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La niña era hija del caporal, y murió en una mañana en el sitio, precisamente llevaba su muñeca en la mano. Desde entonces se habla de esta leyenda en los espacios de la avenida Aragua y el parque Metropolitano.

Leyendas de Maracay

La historia de la menor es una de las tantas leyendas urbanas que hay en la capital aragüeña. Entre ellas el obrero del terminal, como otras que hay en esta zona del centro del país. También sobran las leyendas y cuentos de la vía a Choroní.

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SourceHector Enrique Abreu
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