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El Barcelona venció al Girona con pizarra de 2×1 al Girona en la jornada sabatina de la Liga de España de Fútbol. Pedri pudo anotar el tanto al minuto 13 mientras que Araújo lo hizo al 93 segundos antes del pitazo final.

No fue un encuentro fácil para los del Barcelona, Girona dio la pelea y por poco le sella un empate. El futbolista belga, Axel Witsel pudo anotar el tanto al minuto 20 para igualar las acciones en ese instante del juego.

Aun y con la victoria para los críticos el Barcelona se vio con más fe en la cancha, con fuerza pero carente de ideas. Mientras que al Girona le faltó más llegadas para igualar al equipo azulgrana.

Barcelona venció al Girona y los otros resultados

Por su parte, el Mallorca pudo vencer con pizarra de 3×1 al Sevilla, con goles de Medat Muriqi y de Mateo Joseph, Quien selló par de goles, uno en el minuto 72 y 77, mientras que Rubén Vargas Martínez anotó el tanto para el Sevilla.

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