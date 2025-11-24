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Finales de noviembre significa que la Navidad está cerca, la época más hermosa del año, de compartir pero también de ir cambiando. Es por ello que debes empezar por algo una limpieza profunda.

Sobre todo si vas a decorar la casa, tienes que tener en cuenta que debes primero atraer las buenas energías. Para ello se necesita una limpieza a fondo, en cada rincón de la casa, y que todo esté ordenado, primero que todo.

Lo que no utilices, es tiempo de sacer de tu entorno lo que no utilices, todo eso debe ir fuera de tu energía. Ropa, zapatos, todo lo que está dañado debes sacarlo fuera de tu cuarto, igualmente de las otras habitaciones.

Finales de noviembre

Hoy 24 de noviembre, debes ordenar la casa, cuidado con lo que tengas en la sala, que objetos decoran la misma. Todo eso debe estar limpio y presentable, la sala será el primer punto de encuentro de la Navidad, precisamente es donde se colocará el árbol.

La cocina, no albergues en tu cocina, platos o tazas rotas, todo debe estar bien y en perfecto estado. De esa manera, las buenas energías estarán siempre circulando en todo tu entorno, Nada de paños de cocina viejos, todo debe estar nuevo.

Los baños, estos siempre deben de estar ordenados, con buen aroma y también puedes decorarlo para Navidad. Generalmente se adorna la puerta, recuerda siempre tenerla cerrada para que las buenas energías no se fuguen.

Una semana

Esta limpieza se hace a profundidad en cada espacio de la casa, con el fin de tener todo listo para el primer día de diciembre. Luego viene otra antes del 24 y otra antes del 31 del último mes del año.

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No olvides estas metas, pensar siempre en positivo, de esa manera todo saldrá bien. No olvides siempre estar de manos de Dios, creador del Universo entero. De esa manera, te deseamos meses llenos de salud, éxitos y prosperidad.

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