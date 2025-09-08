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La llegada de Emma Rabbe y Alba Roversi y la popularidad que siguen levantando, levantaron también la ola de rumores en los canales televisivos venezolanos; productoras, escritores y demás actores como actrices.

Y es que cada vez que regresan las actrices que gozan de popularidad se dice que se van a activar las producciones. Por ahora no sabemos si será verdad, pero incluso se habla de “preparar algo rápido”.

Unas series para que se puedan hacer de pocos capítulos y poner de nuevo la industria a producir. Como es conocido, la industria de las novelas en Venezuela era una de más productivas y brindaba buenas ganancias a los canales.

Además que se hacía todo en combo, proyectaba a los artistas entre ellos cantantes con el tema principal. Además que le daba popularidad a los actores como actrices a nivel internacional, todo ese combo iba con sello venezolano.

Recordemos los éxitos que tuvo Cristal, Topacio, además de Kassandra en los noventa, todas estas se transmiten en varios países, fueron producidas en Venezuela. Como varias de Venevisión.

Emma Rabbe y Alba Roversi en Venezuela y los rumores

La industria «novelera venezolana» tiene que reactivarse, en la actualidad los turcos, coreanos y otros asiáticos están en el mercado. Y es tiempo de volver a las grabaciones, a los libretos y a las buenas producciones en el país.

Ambas también llegaron y pudieran estar en el teatro que es algo más rápido y que solo requiere ensayos. Pero las producciones noveleras o series siguen sonando para volver y de verdad sería de gran valía para la televisión.

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Por ahora y aunque el panorama no está claro si vuelven o no las “teleculebras”, estarían en los nuevos planes de los canales venezolanos. Ya que artistas, escritores y productores sobran pero falta lo más importante el financiamiento.

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