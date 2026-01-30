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La Luna y Júpiter protagonizan conjunciones periódicas, apareciendo muy juntos en el cielo nocturno como puntos brillantes visibles a simple vista. Desde anoche se pueden ver juntos desde cualquier parte del mundo.

Para el mes de febrero, luego del 28 del segundo mes del año se destaca una gran alineación planetaria que incluye a Júpiter, Mercurio, Venus, Saturno, Urano y Neptuno junto a la Luna. Por ahora ambos se verán juntos.

La Luna y Júpiter alineados en el cielo desde anoche

Detalles clave de la conjunción Luna-Júpiter: Visibilidad: El evento es observable a simple vista en todo el mundo, mostrando a Júpiter como un punto de luz intenso junto al satélite.

29-31 de enero 2026: El When the Curves Line Up y el Instagram de universo.inedito reportan que Júpiter estará cerca de la Luna en una hermosa conjunción visible mundialmente.

28 de febrero 2026: Gran alineación planetaria con la Luna, según Star Walk.

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Mejor observación: Los mejores momentos para apreciar el fenómeno son poco después del anochecer durante la primera parte de la noche.

Instrumentos: Aunque visibles sin ayuda, unos binoculares o telescopio pequeño permitirán identificar algunas de las lunas galileanas de Júpiter.

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