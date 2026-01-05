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La Junta Directiva de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) informó a través de sus redes sociales que el próximo miércoles 7 de enero se reanudará el Round Robin correspondiente a la temporada 2025-2026.

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En los próximos días, tanto la LVBP como los equipos participantes darán a conocer la reestructuración del calendario de juegos, con el firme propósito de garantizar el desarrollo integral de la competición, anunciaron.

«Agradecemos a la afición y a los medios de comunicación por su comprensión y apoyo constante al béisbol profesional venezolano», añaden.

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