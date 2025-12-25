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La LVBP vuelve a la acción mañana 26 de diciembre, hay que recordar que solo quedan dos juegos para cada equipo. Y que solo hay hasta ahora dos equipos clasificados, los que disputaron la final pasada.

Bravos de Margarita y Cardenales de Lara (actual campeón) ya sellaron su boleto al mes de enero. Como también hay que recordar que hasta ahora no hay ningún equipo eliminado, ya que hasta Leones del Caracas sigue con vida.

La LVBP vuelve a la acción este 26 de diciembre

Juegos para mañana

7:00 p.m. Navegantes ante Tiburones en Caracas

7:00 p.m. Leones contra Cardenales en Barquisimeto

7:00 p.m. Águilas ante Caribes en Puerto La Cruz.

7:00 p.m. Bravos contra Tigres en Maracay.

Juegos para el sábado 27 de diciembre

5:00 p.m. Navegantes contra Cardenales en Valencia

5:00 p.m. Águilas ante Caribes en Puerto La Cruz

5:00 p.m. Bravos contra Tigres en Maracay.

7:00 p.m. Tiburones ante Leones en el estadio Monumental

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