DeportesPortada

La LVBP vuelve a la acción mañana con estos juegos

By Danny Valdiviezo
0
82
La LVBP vuelve a la acción este 26 de diciembre

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

La LVBP vuelve a la acción mañana 26 de diciembre, hay que recordar que solo quedan dos juegos para cada equipo. Y que solo hay hasta ahora dos equipos clasificados, los que disputaron la final pasada.

Bravos de Margarita y Cardenales de Lara (actual campeón) ya sellaron su boleto al mes de enero. Como también hay que recordar que hasta ahora no hay ningún equipo eliminado, ya que hasta Leones del Caracas sigue con vida.

La LVBP vuelve a la acción este 26 de diciembre

Juegos para mañana

7:00 p.m. Navegantes ante Tiburones en Caracas

7:00 p.m. Leones contra Cardenales en Barquisimeto

7:00 p.m. Águilas ante Caribes en Puerto La Cruz.

7:00 p.m. Bravos contra Tigres en Maracay.

Juegos para el sábado 27 de diciembre

5:00 p.m. Navegantes contra Cardenales en Valencia

5:00 p.m. Águilas ante Caribes en Puerto La Cruz

5:00 p.m. Bravos contra Tigres en Maracay.

7:00 p.m. Tiburones ante Leones en el estadio Monumental

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Grandeliga Salvador Pérez llevó alegrías a sus vecinos de La Bocaína (VIDEO)

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceNoticias24Carabobo
Artículo anterior
Hombre asesinó a su pareja en Puerto Cabello y se quitó la vida
Artículo siguiente
¡Video viral!, Perro tomó un cohete y por poco causa una tragedia
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes