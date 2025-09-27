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Un equipo de científicos del centro médico Langone Health de la Universidad de Nueva York ha dado un paso crucial al identificar un conjunto de microbios orales que podrían elevar significativamente el riesgo de desarrollar cáncer de páncreas, lo que sugiere que un simple hábito de higiene podría ser una poderosa herramienta preventiva.

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Los resultados, publicados en la revista JAMA Oncology, indican que la presencia de 27 tipos de bacterias y hongos en la boca se relaciona con un riesgo 3,5 veces mayor de padecer este tipo de cáncer, conocido por su alta letalidad.

Vínculo entre la boca y el páncreas

Desde hace tiempo, la comunidad médica ha observado que las personas con mala salud bucal son más vulnerables al cáncer de páncreas. Estudios anteriores plantean un mecanismo: las bacterias podrían viajar a través de la saliva ingerida hasta el páncreas, órgano que ayuda a la digestión. Sin embargo, hasta ahora, no se había identificado con precisión qué especies microbianas eran las responsables.

El coautor del estudio, profesor Richard Hayes, enfatizó la implicación de estos hallazgos: «Está más claro que nunca que cepillarse los dientes y usar hilo dental no solo puede ayudar a prevenir una enfermedad periodontal, sino que también puede proteger contra el cáncer.»

Microbios identificados

Para llegar a esta conclusión, los investigadores analizaron la composición genética de los microbios recolectados de la saliva de 122 mil hombres y mujeres sanos. Identificaron 24 especies de bacterias y hongos que, individualmente, aumentaban o reducían el riesgo de cáncer de páncreas.

A este grupo se sumaron tres tipos de bacterias ya conocidas por contribuir a la enfermedad periodontal (una infección grave de las encías).

En conjunto, este grupo microbiano incrementó en más de tres veces las probabilidades de los participantes de desarrollar cáncer. El estudio también es pionero en señalar que los hongos orales, específicamente un tipo de levadura del género Cándida, podrían influir en el riesgo de esta afección.

El Dr. Hayes recalcó que, si bien el estudio establece una correlación entre el riesgo de cáncer y los microbios orales, aún se necesita más investigación para establecer una relación de causalidad definitiva. A pesar de esto, la investigación refuerza la importancia crítica de mantener una excelente higiene bucal.

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