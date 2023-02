Compartir

Brígida no superaba la pérdida de Roy, la mascota que para ella era como un familiar más. Vivía en el primer piso y siempre sentía que a pesar que estaba muerto se asomaba por un lado del balcón.

“Si supieras cuanta falta me haces, Roy”, la profesora jubilada pasaba su día tranquila en su apartamento. Leía, tejía pero se sentía solitaria, mientras que dormida escuchaba como si Roy estuviera allí, cuidándola.

El cansancio ya aquejaba los años de la profesora, la cual siempre era saludada por una gran cantidad de alumnos. Además de que sabía ya subir fotos y chatear por el Facebook para estar siempre activa mentalmente.

No quería dejar pasar el tiempo y siempre además de aprender sobre los perros, la realidad del país hablaba con sus compañeras de clase. Era 2020, la pandemia amenazaba a Venezuela y la profesora tenía miedo.

Aquella mañana comenzó a sentirse mal, como si las fuerzas las iban abandonando, su respiración no estaba bien luego de ir al mercado. Esa mañana sentía que no podía ni siquiera levantarse a preparar el café.

Se había quedado sin saldo y se sentía muy mal… sintió como tiempo después llegó uno de sus sobrinos y la llevó a un centro de salud. “La profesora está enferma de COVID, qué raro como se enteró el sobrino”, decía una de las personas que la conocía.

La mascota que ya no está

Poco a poco en días la profesora sentía como el tratamiento hacía efecto, pero quería saber quien había avisado a los familiares. “Profesora, varios de sus exalumnos están preocupados por usted”, le decía Sara una de las enfermeras.

“Gracias mija, pero como vine yo a dar aquí al hospital, quien avisó”… dijo la profesora… “Ah profe su sobrino dijo que la gente escuchaba ladrar al pero que tiene en el apartamento”. La profesora no dijo nada mientras sonreía.

Horas después el sobrino apareció y le dijo… “tía como está si no es por el perro no nos enteramos que estaba enferma”. Pero fui y no hay perro en el apartamento”… la profesora sonrió y prefirió no decir que su mascota había muerto…

