La mujer de Fuego. Olga Tañón y la arepa se hicieron tendencia desde ayer cuando la cantante habló sobre este plato criollo. En el Día Mundial de la Arepa dio su opinión de cómo le gustaba la misma.

“A mi no me quedan lindas pero me quedan buenas”, dijo la cantante en un vídeo que publicó en sus redes sociales. “Así que usted agarra la masa, le echa agua, le echa sal la aplasta… la fríe. Le echa mantequilla le echa queso y feliz día de la arepa”.

ME DIJERON QUE ERA EL DÍA DE LA AREPA 🫓 🎉🎉🎉🎉🎉🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪!

Muchos se pelean que de donde es la arepa ? Que tú piensas ???

No importa, lo que importa es que son ricas ! A mi no me quedan lindas pero siiii bien sabrosas 🤣💪🏼!

.

.#diadelaarepa #olgatañon #venezuela… pic.twitter.com/bFZZGJZlGl — Olga Tañón (@OLGATANON1313) September 9, 2023

Olga Tañón y la arepa

Olga siempre ha sido amante de la comida venezolana como de nuestro país. Tanto es su amor por esta nación que ha interpretado temas de Venezuela; como uno que ella sacó al mercado hace unos años.

