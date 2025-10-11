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Los Navegantes del Magallanes viajaron hacia Maracay para enfrentarse y derrotar 5 carreras por 4 a los Tigres de Aragua en lo que fue el primer careo de preparación entre ambas novenas.

El equipo turco dejó buenas sensaciones en el cotejo frente a los bengalíes, donde los bates de nombres como Ángel Reyes, Sandy León, Diego Rincones y Renato Núñez respondieron, aunado al pitcheo comandado por Junior Guerra que realizó el trabajo de mantener siempre la ventaja para los filibusteros.

La producción ofensiva del conjunto eléctrico inició en el tercer episodio, cuando el recién incorporado Sandy León sonó imparable para impulsar a Ángel Reyes. Seguidamente, el jardinero Diego Rincones empujó a Renato Núñez y Eliezer Alfonzo Jr con un rodado de hit a la pradera izquierda para poner la pizarra 3×0.

Juego de pretemporada

En la parte baja de la misma entrada, los bengalíes descontaron con una carrera, pero el equipo visitante llevó dos carreras más a la registradora con un sencillo impulsor de Renato Núñez y un wild pitch por el que Ángel Reyes pisó el plato.

Sin embargo, los de casa fueron acercándose progresivamente con hits impulsores de Gorkys Hernández y Keyber Rodríguez en la baja del cuarto inning y un elevado de sacrificio cortesía de Yonathan Mendoza para que David Rodríguez pudiera anotar la cuarta rayita del home club, aunque no fue suficiente para igualar las acciones, pues el encuentro finalizó en la parte alta del séptimo episodio luego de la lluvia empezara a caer en la ciudad jardín.

Los lanzadores que vieron acción fueron Junior Guerra (2.2 IL, 4H, CL, 4K, BB), Ricardo Quintana (0.1 IL), Jaiker García (0.2 IL, 2CL), Jefferson Medina (0.1 IL), Felipe Rivero (1.0 IL, CL) y Ángel Acevedo (1.0 IL).

En cuanto a los bateadores, destacaron Ángel Reyes (2-2 con par de anotadas y boleto), Sandy León (3-2 con carrera impulsada), Diego Rincones (3-1 con par de empujadas) y Renato Núñez (2-1 con rayita llevada al plato).

De esta manera, la Nave volverá al José Bernardo Pérez de Valencia para realizar con normalidad sus actividades y recibirá el domingo a los Tigres de Aragua a las 6:00 PM para disputar nuevamente otro juego de preparación.

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