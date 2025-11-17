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La Navidad sencilla también es buscada en Valencia, adornos pequeños, luces pequeñas, además de pesebres pequeños entre otras cosas se observan en la ciudad. Por supuesto mucha gente busca los adornos en tendencia.

Pero desde hace unos años la Navidad para muchas personas es un momento muy de la casa. Se adorna pero no en grandes cantidades, un arbolito de Navidad pequeño, además de luces en algunas zonas.

Como algún tapiz que indique la temporada u otras personas solo adornan la puerta de la casa en forma de regalo. Para muchos es una época de alegría interna, de felicidad la cual hay que compartir pero no adornan tanto como otras personas.

No estamos hablando de presupuesto, muchas personas lo hacen para tener una Navidad interna en casa, más sencilla. De esa manera celebran los días navideños y esperan con mucha humildad el año entrante.

La Navidad sencilla

Dicha Navidad no es de agrandes adornos, solo es colocar algo que simbolice este tiempo bonito. Y hacerlo siempre con mucha alegría pero a su vez con discreción, y con mucha espiritualidad.

Los pesebres no son tan grandes, solo un pequeño espacio en la casa, igualmente con sus luces y todo lo que este simbolice. Pero no tan grande como se hacía anteriormente, y con menos casitas.

Por supuesto, se vive la temporada navideña con gaitas y en familia pero de una manera más sencilla.

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