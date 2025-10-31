Compartir

Cuando escuchas la palabra Halloween por supuesto que lo asocias a Estados Unidos y a las numerosas y conocidas películas de terror; pero no, el origen de esta fiesta la cual todos desde hace un tiempo es la cultura celta, específicamente en Irlanda y Gran Bretaña.

La misma se hacía desde hace unos siglos para colocar fin al verano, por eso se hace el 31 de octubre. Esa noche se sellaba también la época de las buenas cosechas. En esos tiempos se llamaba esta época Samhain que es cuando se coloca fin del verano.

Pero la creencia va más allá y se decía que se abría una puerta entre el mundo de los vivos y el de los muertos; también que ese día vagaban los espíritus buenos como los malignos. Ante todo esto se colocaba regalos esa noche y de esa manera se alejaban a los espíritus.

Es por ello que se guarda esa costumbre de hacer grandes comidas; de colocar frutas además de hacer grandes arreglos florales esa noche. En nuestro continente ya México se había abierto a lo que llaman el Día de Muertos, pero en Estados Unidos es Halloween.

Halloween en la actualidad

Se coloca la tradicional calabaza hueca con cara diabólica para simbolizar esta fiesta pagana esa noche. Por supuesto muchos ven la celebración de la misma como algo más comercial, ya que se venden disfraces y se tienen muchas cosas dirigidas a los niños.

Por supuesto esa noche, muchas personas lo consideran trágico; ya que en Estados Unidos en algunos de los estados se golpeaban a los niños que salían a las calles disfrazados. Ahora todo ha cambiado y muchos de los niños salen y caminan unas cuantas cuadras sin alejarse de casa.

Anteriormente el Día de Muertos se celebraba el 13 de mayo, pero se conoció que los Papas Gregorio III y Gregorio IV llegaron a un acuerdo de mudarlo al 1º de Noviembre, noche en la que concordaba la Víspera de Todos Los Santos; y ahora es Halloween.

Por supuesto fueron los inmigrantes irlandeses que llevaron esta cultura a Estados Unidos en 1840. La misma se ha extendido desde ese tiempo hasta nuestros días. Es algo netamente comercial, una fiesta de noche la cual muchos celebran con disfraces.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas