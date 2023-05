Compartir

Daniel transitaba por una noche oscura en la avenida Bolívar, había salido de la oficina en la Torre Empresarial a la una de la mañana. En el bullicio de un bar cercano, quiso entrar pero decidió seguir.

Saludó al portero y le dijo que otra noche volvería… “y se va a ir solo por allí”… le dijo el centinela. “Si vale, tranquilo”. Daniel iba caminando cuando sentía que alguien venía tras él, volteó pero no vio a nadie siguió con pasos tranquilos.

Iba poco a poco caminando guiándose por los pocos bombillos que estaban encendidos. Al voltear ve una sombra que caminaba cerca de donde estaba. La misma se movía rauda entre los paredones.

Iba con dirección a la avenida Cedeño, cuando vio que la sombra por segundos desaparecía de la avenida. “Y ahora esto qué”, se quedó viendo por largo rato a ver si veía de nuevo a la sombra y continuó el camino.

“Tanto esperar un taxi, y no pasa ni uno a esta hora”, quiso caminar hasta avenida Cedeño y buscar un taxi. Cuando nuevamente siente un escalofrío en el cuerpo… ¡zape!… “esto no me gusta”.

Respiró profundo cuando vio que la sombra se movía de manera rápida… y en un suspiro tuvo que salir corriendo por la avenida. Apretó los pasos mientras corría el pensamiento se le quedó en blanco.

La noche oscura en la avenida Bolívar

En la calle Navas Spinola dobló rápidamente cuando sintió una brisa fuerte que recorrió el lugar. Se quedó respirando fuerte entre la avenida Bolívar y la calle Urdaneta. “No hay ni luna para que me ilumine la noche”.

Los perros se quedaron ladrando mientras una brisa fuerte se sentía aquella noche. Tenía miedo y las piernas le temblaban. Tuvo que sacar fuerzas para poder continuar su camino aquella madrugada…

Daniel llegó hasta la avenida Cedeño tomando un taxi a su destino, mientras se quedó viendo a lo lejos la solitaria avenida Bolívar…desde la ventanilla del taxi. Hasta hoy sigue sin encontrar explicación a lo sucedido.

